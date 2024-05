Neues Call of Duty soll im Xbox Game Pass landen

Microsoft hat wohl intern überlegt, ob man Call of Duty wirklich in den Xbox Game Pass packen soll, immerhin sind die Spiele sehr lukrativ. Laut WSJ hat man sich aber dafür entschieden, die Spiele landen im Abo.

Das neue Call of Duty dürfte bald vorgestellt werden und soll nach dem Xbox Showcase am 9. Juni ein eigenes Event bekommen. Der Titel lautet wohl „Call of Duty: Black Ops Gulf War“ und kommt im Oktober.

Unklar ist, ob alle Inhalte von Call of Duty im Xbox Game Pass landen, ob das Spiel vielleicht nur im Ultimate-Abo verfügbar sein wird und ob Microsoft diese Chance nutzt und den Preis für das Abo etwas anhebt.

