Signal Messenger für iOS: Bilder senden in 4K

Nachdem der Signal Messenger zuletzt vor zwei Tagen unter Android aktualisiert wurde, hat aktuell die iOS-Version ein Update erhalten. Mit dabei sind neue Funktionen für den Bildversand.

Nutzer bekommen mit dem Update des Signal Messengers kleinere Fehlerbehebungen sowie ein paar neue Funktionen an die Hand. Zum einen ist es jetzt möglich, Bilder auch in 4K-Auflösung zu versenden. Dazu kann man einfach die neue Qualitätsauswahl nutzen, um optional Fotos mit höherer Auflösung zu senden.

-->

User können ihre Auswahl aber auch standardmäßig unter Einstellungen → Datennutzung festlegen. Android-User hatten übrigens bereits im Mai die Qualitätsauswahl für Fotos erhalten.

Was ist noch neu? Wenn man lange auf eine Nachricht drückt, kann man in einem neuen Menü schnell eine Reaktion senden, antworten, löschen und mehr. Außerdem gibt es neue animierte Sticker sowie mehrere Verbesserungen, um besser in der Unterhaltungsliste scrollen zu können.

Tarifaktion: 18 GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für 13,99 Euro mtl. Bei Mobilcom-Debitel gibt es ab sofort über das Partnernetzwerk Vitrado ein beachtliches Tarifangebot. Mit dem aufgerufenen Rabatt im Vergleich zur UVP ist das durchaus ein Tarif, den man im Telekom-Netz nicht so oft sieht. So ist dort „für kurze Zeit“…12. August 2021 JETZT LESEN →

-->