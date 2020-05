Sky Bundesliga-Konferenz für alle frei empfangbar

Die Politik hat grünes Licht für das Comeback der Fußball-Bundesliga ab dem 16. Mai 2020 in Form von „Geisterspielen“ gegeben. Sky startet dazu eine Aktion.

Sky hat nach eigenen Angaben „aufgrund der Ausnahmesituation“ entschieden, an den ersten beiden Spieltagen nach der „Corona-Pause“ die Sky-Konferenz der Bundesliga am Samstagnachmittag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag für alle interessierten Zuschauer frei empfangbar auf Sky Sport News HD live zu übertragen.

Sky Sport News HD ist ein 24-Stunden-Sportnachrichtensender, der über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web, waipu.tv und Mobile) frei empfangbar ist. Sky-Kunden können zudem wahlweise alle Sky-Einzelspiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga und auch die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga anschauen.

Für den Rest der Saison gibt es zudem neue Sky-Angebote. Hierzu gehört ab sofort für Sky-Q-Kunden die Bundesliga live und in HD für 24,99 Euro pro Monat, sowie ab dem 11. Mai für Sky Ticket das End-of-Season-Ticket mit zwei Monaten „Supersport“ für einmalig 39,99 Euro.

