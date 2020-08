Sky Q: Diese UHD-Inhalte gibt es im August

Auf Sky Q landen auch im August wieder verschiedene Inhalte in Ultra-HD-Auflösung. Diese hat Sky heute mitgeteilt.

Um die Sky-Programme in UHD zu sehen, benötigen Kunden einen 4K-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema oder Entertainment), plus die zubuchbare HD/UHD-Option.

Weitere UHD-Inhalte sind etwa über die YouTube-App auf Sky Q verfügbar. Auf Sky Q gibt es aktuell mehr als 100 Kinofilme bzw. Serien aller Genres in UHD auf Abruf. Wer sich eher für Sky Ticket interessiert, findet hier die August-Inhalte.

Sky Q: Neue UHD-Inhalte im August 2020

Doctor Sleeps Erwachen – 07.08.2020

Enzo und die wundersame Welt der Menschen – 08.08.2020

Save Me (Start Staffel 2) – 09.08.2020

Harley Quinn: Birds of Prey – 14.08.2020

Rambo: Last Blood – 28.08.2020

Die UHD-Sporthighlights auf Sky Q im August

UEFA Champions League

Achtelfinal-Rückspiele: 7. August, 21.00 Uhr: Manchester City – Real Madrid 8. August, 21.00 Uhr: FC Bayern – FC Chelsea

Viertelfinale: 13. August, 21.00 Uhr: RB Leipzig – Atlético Madrid Im Falle eines Weiterkommens des FC Bayerns:

14. August, 21.00 Uhr: FC Bayern – SSC Neapel/ FC Barcelona

Halbfinale: 18. August, 21.00 Uhr 19. August, 21.00 Uhr

Finale: 23. August, 21.00 Uhr



Formel 1

8. / 9. August: 70th Anniversary GP in Silverstone – Qualifying und Rennen

15. / 16. August: Großer Preis von Spanien in Barcelona – Qualifying und Rennen

29. / 30. August: Großer Preis von Belgien in Franchorchamps – Qualifying und Rennen

Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben Sky Q Kunden auch die Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualität zuzugreifen. Sky Q Kunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus neben 23 privaten HD-Sendern zusätzlich lineare TV-Sender in UHD empfangen.

