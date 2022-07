Sky und Samsung zeigen „Das Boot“ in 8K

8K, braucht es das überhaupt? Ich kann das nicht beurteilen, da ich 8K noch nicht im Alltag getestet habe, aber aktuell reicht mir 4K vollkommen aus. Den Schritt von 720p zu 1080p hat man deutlich gesehen und den Schritt von 1080p zu 4K sehe ich auch. Ich muss aber auch sagen, dass der Unterschied immer kleiner wird.

Viel wichtiger ist in der heutigen Zeit die Qualität dahinter. Was ist das für ein Panel, gibt es HDR, wie hell wird das Display, ist es OLED, sind es Mini-LEDs, und mehr.

Samsung möchte jetzt 8K pushen

Doch die TV-Hersteller haben an 8K-Displays geforscht und die Kamerahersteller haben 8K-Sensoren entwickelt, also versucht man das mit Marketing zu pushen. In einer gemeinsamen Aktion haben sich jetzt Sky und Samsung dazu entschieden, dass man die neue „Das Boot“-Staffel erstmals in voller 8K-Auflösung zeigen wird.

Ja Moment, werden da jetzt einige sagen, kämpft Sky nicht weiterhin damit, dass man wenigstens 4K flächendeckend anbieten kann? Richtig, daher übernimmt das Samsung auch selbst und zeigt die neue Staffel kostenlos über Samsung TV Plus.

Kommt der Durchbruch für 8K?

Man benötigt natürlich einen 8K-Fernseher von Samsung, um das schauen zu können. Uns wurde im Pressegespräch gesagt, dass durchaus eine 50er-Leitung beim Internet empfohlen wird, wenn man das in voller Pracht anschauen möchte.

Wird das der Durchbruch für 8K? Davon gehe ich nicht aus, denn dazu müssten schon Netflix und Co. den Schritt gehen. Samsung will zwar dafür sorgen, dass 8K attraktiver wird, aber ich glaube eher, dass das in Zukunft nur „nice to have“ sein wird und Kunden beim TV-Kauf eher auf andere (oben erwähnte) Features achten.

