Slack wird für die Windows ARM-Plattform neu aufgesetzt

Die neuen ARM-Prozessoren Snapdragon X Elite und Plus werden in Kürze in zahlreichen Geräten verschiedener Hersteller auf den Markt kommen – darunter auch Microsoft mit dem Surface Pro 11 und dem Surface Laptop 7. Auch aus der Sicht der Software kommt Bewegung in die Geschichte: Nach der Optimierung von Opera und Vivaldi für die Windows ARM Plattform ist nun eine weitere sehr weit verbreitete Anwendung und Plattform an der Reihe: Slack.

Die Plattform wird nun für die Windows ARM Plattform neu aufgesetzt und kann ab sofort in einer Betaversion getestet werden – die Versionsnummer 4.39.87 markiert den Start. Die finale Version wird voraussichtlich in den nächsten Monaten zur Verfügung stehen. Die Nutzer der Plattform können dann mit einer deutlich verbesserten System-, Performance-Performance und deutlich bessere Akkulaufzeit auf einem ARM-Gerät rechnen.

Slack for Windows on ARM is currently in beta and available for download from our website. We’re still busy adding features and making adjustments to the app, but keep your eyes peeled for it appearing soon on the Microsoft Store.