Bereit für die neue Ära: Opera und Vivaldi werden für die ARM-Plattform optimiert

Mit den neuen ARM-Prozessoren Snapdragon X Elite und Plus von Qualcomm werden in Kürze zahlreiche Hersteller ihre neuen Produktmodelle auf den Markt bringen. Während also die Hardware bereits im Rampenlicht steht, konzentrieren sich viele Entwickler auf die Anpassung der Software, die erforderlich ist, damit der Prozessor seine Vorteile in Bezug auf Leistung und Akkuverbrauch voll ausspielen kann.

Mehr Auswahl in Sachen Browser

Eine Kategorie ist dabei in den letzten Wochen besonders in den Fokus gerückt: die Browser. Ende März kündigte Google eine ARM-fähige Version von Chrome an. In der Ankündigung wird insbesondere der neue ARM-Prozessor Snapdragon X Elite erwähnt und eine deutlich bessere System- und Performanceleistung im Vergleich zur ursprünglichen Version, die auf der Plattform noch über eine Emulation lief, versprochen.

Mit Opera und Vivaldi folgen nun zwei weitere Browser, auch sie erhalten eine optimierte und angepasste Version für die ARM-Plattform. Beide Versionen sind noch nicht offiziell in einer finalen Fassung verfügbar, sondern befinden sich derzeit noch in einer Testphase. Testwillige Interessenten können sich jedoch vor der Veröffentlichung der finalen Version im Laufe des Jahres einen ersten Eindruck verschaffen:

Mit einer für ARM-optimierten Version von Microsoft Edge, Firefox, Chrome und jetzt auch Opera und Vivaldi haben Erstkäufer eines Copilot+PCs mit entsprechender ARM-Technologie unter der Haube von Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung und mit Surface Pro 11 und Surface Laptop 7 auch von Microsoft zumindest beim Browser eine freie und große Auswahl.

Es bleibt abzuwarten, ob weitere Entwickler ihre Software an die neue Plattform anpassen werden. Denn für Microsoft und Qualcomm ist dies für die Copilot+PCs-Plattform sehr wichtig.

