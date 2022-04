Smartmobil setzt auf Eco-SIM-Karten

Die Mobilfunkmarke smartmobil.de will den nachhaltigen Mobilfunk weiter vorantreiben. Mit „grünen“ SIM-Karten wird dieser Ansatz umgesetzt, da alle smartmobil.de-Kunden seit dieser Woche Eco-SIM-Karten aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff erhalten. Diese Karten kennen wir unter anderem bereits von Vodafone.

Die neue Eco-SIM-Karte, die in Zusammenarbeit mit den Unternehmen Thales und Veolia hergestellt wird, besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Dieser Polymer-Kunststoff, der in Elektro- und Elektronikaltgeräten vorzufinden ist, wird in der Recyclinganlage von Veolia verarbeitet. Anschließend stellen die Ingenieure von Thales aus diesem neu recycelten Material SIM-Karten her,.

Außerdem weist die Eco-SIM-Karte laut smartmobil.de eine neutrale CO2-Bilanz auf, da die Kohlendioxidemissionen des Herstellungsverfahrens durch das Kohlenstoff-Kompensationsprogramm von Thales ausgeglichen werden.

