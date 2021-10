Smartphone-Verkäufe in Deutschland: 5G holt auf

In dieser Woche hat die gfu Consumer & Home Electronics GmbH per Pressemeldung neue Zahlen zu den Smartphone-Verkäufen in Deutschland verlauten lassen.

Demnach setzt sich 5G im Markt für Smartphones in Deutschland mehr und mehr durch. So wurde im dritten Quartal 2021 der Umsatzanteil der bisher im Markt dominanten Smartphones mit 4G-Technologie erstmals von den modernen 5G-Modellen übertroffen.

Das bedeutet: Von mehr als 1,7 Milliarden Euro Umsatz mit Smartphones im dritten Quartal entfielen bereits 57 Prozent oder rund 980 Millionen Euro auf Verkäufe von 5G-Geräten.

Aber: Bei der Stückzahl liegen die 4G-Smartphones aktuell noch knapp vorn: 55 Prozent oder mehr als 3,1 Millionen der insgesamt im dritten Quartal in Deutschland verkauften knapp 5,7 Millionen Smartphones sind 4G-Modelle.

Sowohl Umsatz als auch die verkaufte Stückzahl der Smartphones liegen im dritten Quartal in Deutschland um jeweils sechs Prozent unter den Werten des dritten Quartals 2020.

