Snapdragon Spaces: Qualcomm und Square Enix arbeiten zusammen

Qualcomm und Square Enix haben heute bekannt gegeben, dass man gemeinsam an neuen Projekten arbeiten wird. Die Advanced Technology Division von Square Enix wird die Snapdragon Spaces für ein kommendes XR-Erlebnis nutzen.

Was bedeutet das? XR steht für „Extended Reality“ und ist eine Mischung aus AR und VR. Snapdragon Spaces ist eine Plattform für Entwickler. Und ganz konkret?

Das haben die beiden Unternehmen natürlich noch nicht verraten, aber Square Enix beschreibt die Advanced Technology Division als eine neue Abteilung, die sich um neue Technologien wie KI, Daten und VR kümmert. Kommt also ein VR-Headset? Ist ein VR-Spiel geplant? Gibt es ein AR-Spiel für Smartphones? Wir wissen es nicht.

Gemeinsam möchte man das ausreizen, was mit AR-Brillen möglich ist, das hat Brian Vogelsang von Qualcomm in der Pressemitteilung verraten. Es könnte also auch eine AR-Brille in Planung sein, für die Square Enix exklusive Spiele entwickelt.

