Sony PlayStation 5: Ratchet & Clank-Version genauso selten wie normale PS5

Die PlayStation 5 ist nun seit mehreren Monaten „erhältlich“, aber eigentlich immer ausverkauft. Das wird vermutlich auch so bleiben. Doch als Sony den Launch der PS5 plante, da hat man vermutlich nicht mit einer Pandemie und Chip-Knappheit gerechnet. Daher gab es einen Plan, um die Nachfrage etwas anzukurbeln.

Zusammen mit Ratchet & Clank: Rift Apart wurde auch eine neue Edition der PS5 in einigen Shops wie Amazon online gestellt. Diese ist aber seit dem ebenfalls so gut wie immer ausverkauft und es gibt bisher auch nur eine verifizierte Rezension bei Amazon. Viele Einheiten werden die Shops sicher nicht bekommen haben.

Es handelt sich hier übrigens um die ganz normale PlayStation 5, nur eben mit dem Code für das Spiel. Normalerweise soll sowas die Nachfrage, dann vielleicht auch mit einem Deal, ankurbeln. Doch bei der aktuellen Lage hätte man sich so eine Version eigentlich auch sparen können, da es auch hier kaum Einheiten gibt.

