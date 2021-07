1299 Euro: Sony Xperia 1 III wird teurer

Sony hat bei der Ankündigung des Xperia 1 III bekannt gegeben, dass man das neue Flaggschiff im Frühsommer auf den Markt bringen möchte. Nun, das war vielleicht etwas optimistisch, denn ich würde von Hochsommer sprechen.

Ab dem 15. Juli wird der Vorverkauf in Deutschland starten und die UVP liegt bei 1299 Euro – und somit höher als erwartet. Das neue Xperia-Flaggschiff ist also doch nochmal 100 Euro teurer als das Xperia-Modell vom letzten Jahr.

Um es den Vorbestellern ein bisschen schmackhafter zu machen, gibt es bei Joyn und Tidal drei Gratismonate und den Sony WH-1000XM3 dazu. Diese Aktion gilt laut Sony bis zum 31. August, ein Datum für den Marktstart gibt es aber nicht.

Sony Xperia 5 III kommt im September

Und was ist mit dem Sony Xperia 5 III? Das kommt laut Sony im September (nur in Grün und Schwarz) und wird offiziell 999 Euro kosten. Das etwas kompaktere Spitzenmodell wird also auch 100 Euro teurer als der Vorgänger sein.

Die Xperia-Smartphones werden Jahr für Jahr besser, doch sie werden auch immer teurer und es vergeht weiterhin viel Zeit zwischen Ankündigung und Marktstart. Vor allem das Sony Xperia 5 III hätte man auch im Herbst zeigen können.

