Sony Xperia: Neues Modell wohl in Benchmark entdeckt

Sony dürfte in knapp zwei Monaten wieder neue Xperia-Modelle vorstellen, denn der Mobile World Congress 2020 in Barcelona steht an. Wir wissen noch nicht wie die Modelle kommendes Jahr heißen werden, aber es wäre denkbar, dass die interne Bezeichnung für eines der Modelle „K8220“ lautet.

Sony Xperia mit Snapdragon 765

Sony nutzt gerne einen Buchstaben, gefolgt von vier Zahlen. Das K könnte in diesem Fall der Buchstabe für 2020 sein, 2019 nutzte man das J. Es handelt sich hier aber womöglich um ein Modell für die Mittelklasse, welches mit dem neuen Snapdragon 765 (oder 765G) von Qualcomm ausgestattet ist.

Im Frühjahr 2019 haben wir das Sony Xperia 1 und Xperia 10 gesehen, womöglich ist das also der Nachfolger für das Xperia 10. Sony möchte 2020 außerdem auch Modelle mit 5G auf den Markt bringen und der Snapdragon 765 kann mit einem 5G-Modem kombiniert werden. Es ist aber unklar, ob Sony das nutzt.

Sony hat sein Portfolio in diesem Jahr etwas umgebaut und schlanker gestaltet. Außerdem gab es die ein oder andere Umstrukturierung und ich bin gespannt, wohin die Reise kommendes Jahr gehen wird. Besonders viele Smartphones verkauft Sony nicht mehr, man könnte also auch mal wieder etwas riskieren.

