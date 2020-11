Sony Xperia: Das ist die Update-Roadmap für Android 11

Sony hat sich heute mit einer Update-Roadmap für Android 11 gemeldet und dort sieht man auch, dass das erste Flaggschiff noch im Dezember versorgt wird. Alle anderen Modelle sind dann aber leider erst 2021 an der Reihe.

Den Anfang wird das Sony Xperia 1 II machen, also das große Flaggschiff von 2020. Die kompakte Version folgt dann allerdings direkt im Januar, so Sony. Da jedoch von Ende Januar die Rede ist, dürfte es bei den meisten Februar werden.

Denn wie immer gilt: Android-Updates werden in Phasen verteilt. Einige werden am Anfang dieser Phase dabei sein, andere erst ganz am Ende. Und die günstigeren Modelle von 2019 sind leider nicht in der Liste dabei, schade.

Sony Xperia: Update-Roadmap für Android 11

Xperia 1 II: ab Dezember 2020

ab Dezember 2020 Xperia 5 II: ab Ende Januar 2021

ab Ende Januar 2021 Xperia 10 II: ab Ende Januar 2021

ab Ende Januar 2021 Xperia 1: ab Februar 2021

ab Februar 2021 Xperia 5: ab Februar 2021

Video: Sony Xperia 5 II im Test

