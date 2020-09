Star Trek: Discovery-Trailer stimmt auf Staffel 3 bei Netflix ein

CBS wird ab dem 15. Oktober die dritte Staffel von Star Trek: Discovery streamen und wöchentlich eine neue Folge veröffentlichen. Bei Netflix wird die Serie ab dem 16. Oktober zu sehen sein, auch hier gibt es natürlich wöchentliche Folgen.

Diese Woche wurde der erste Trailer veröffentlicht, der auf die neue Staffel von Star Trek: Discovery einstimmen soll. Da das mit den Rechten aber so eine Sache ist, kann man den Trailer in Deutschland nicht bei YouTube und Co. schauen.

-->

Falls ihr euch den 2 Minuten langen Trailer anschauen wollt, dann müsst ihr die internationale Seite von Star Trek besuchen, oder darauf warten, dass Netflix in ein paar Tagen eine eigene Version vom Trailer auf den Accounts zeigen wird.

Für Umme: Deutsche Comedy-Serie startet ab 18. September bei Amazon Prime Video Die mehrteilige Comedy-Serie „Für Umme“ ist ab dem 18. September 2020 exklusiv bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich verfügbar. Worum es geht, ist im Grunde schnell erklärt: ein arbeitsloser Schauspieler stolpert auf der Suche nach neuen Rollen von…6. September 2020 JETZT LESEN →

-->