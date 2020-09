Für Umme: Deutsche Comedy-Serie startet ab 18. September bei Amazon Prime Video

Die mehrteilige Comedy-Serie „Für Umme“ ist ab dem 18. September 2020 exklusiv bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich verfügbar.

Worum es geht, ist im Grunde schnell erklärt: ein arbeitsloser Schauspieler stolpert auf der Suche nach neuen Rollen von einem Fettnäpfchen in das nächste. Zum Cast der Serie gehören neben Michael Fritz Schumacher (als Moritz „Mo“ Mikkelsen in der Hauptrolle) unter anderem Oliver Korittke (als James Jarmers), Eva Habermann (als Frau Dr. Hübchen), Gisa Flake (als Kathi) und Martin Semmelrogge (in der Rolle des Regisseurs).

Den Trailer zur Serie findet ihr hier und zum Inhalt gibt Amazon folgende Informationen heraus:

Die Serie folgt Moritz „Mo“ Mikkelsen (Michael Fritz Schumacher). Mit seinen 33 Jahren rennt er noch immer der heiß ersehnten, glitzernden Schauspielkarriere hinterher. Doch mit seiner überambitionierten Herangehensweise erreicht er nur Fehlschläge und Peinlichkeiten im Übermaß. Dabei bemerkt er gar nicht, wie vielen Leuten er mit seinem Schauspieltalent im wahren Leben hilft. Ein ungewollter Robin Hood sozusagen. Als der ersehnte Erfolg zum Greifen nah scheint, merkt Mo zu spät, dass im echten Leben niemand „Cut!“ ruft, wenn es gefährlich wird.

