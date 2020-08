Stellt Samsung die Note-Reihe ein?

Es kursiert die Meldung, dass Samsung kommendes Jahr die Note-Reihe einstellen wird. Man überlegt angeblich, dass der S Pen ins Ultra-Modell der Galaxy S-Reihe gepackt und die Note-Reihe eingestellt wird. Sind wir mal ehrlich: Abgesehen vom Stift sind das Galaxy S20 Ultra und Galaxy Note 20 Ultra fast identisch.

Samsung: Fold statt Note?

Doch Samsung hat einen Plan und zieht nicht einfach so ohne ein Flaggschiff ins Weihnachtsgeschäft 2021. Die Note-Reihe könnte von der Fold-Reihe ersetzt werden. Bedeutet: Samsung könnte einem potenziellen Galaxy Z Fold 3 einen S Pen spendieren. Das würde sich gut als Stift-Smartphone eigenen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sowas die Runde macht. Es stand vor dem ersten Galaxy Fold mal im Raum, dass diese Modelle die Note-Modelle ersetzen könnten. Und das Design vom Samsung Galaxy Z Fold 2 ähnelt dem Samsung Galaxy Note 20 Ultra, vielleicht war für 2020 eigentlich mal ein S Pen geplant?

Ich bleibe dabei und würde so einen Schritt begrüßen. Ein Gerät wie das Galaxy Fold eignet sich meiner Meinung nach sowieso besser für die Stifteingabe, als die Note-Modelle und Samsung benötigt keine drei Flaggschiffe pro Jahr. Es würde der Galaxy-Reihe guttun, wenn man 2021 mehr Struktur reinbringt.

Auf der anderen Seite müssen die Foldables von Samsung auch günstiger werden, damit man sie in ähnlichen Stückzahlen wie die Note-Reihe verkaufen kann.

Warten wir ab, was kommendes Jahr passiert. Ich vermute mal, dass dieser Plan noch nicht in Stein gemeißelt ist. Doch wir befinden uns nun in der zweiten Jahreshälfte und da werden die Produkte für das kommende Jahr so langsam finalisiert. Die Gerüchte dürften sich im Winter verdichten (falls es stimmt).

