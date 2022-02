Stranger Things endet mit Staffel 5

Netflix hat heute das Datum für Stranger Things Staffel 4 genannt, wobei es genau genommen zwei Termine gibt: Ausgabe 1 kommt am 27. Mai und Ausgabe 2 ist für den 1. Juli geplant. Man splittet also mal wieder eine populäre Serie, um die Inhalte in der Pandemie etwas zu strecken.

Doch wie geht es weiter? Eine weitere Staffel kommt noch, nach Staffel 5 war es das dann aber, sie soll das Finale sein. Das war mal für Staffel 4 im Gespräch, aber man hat wohl noch genug Ideen, um eine weitere Staffel der extrem populären Serie für Netflix produzieren zu können.

Hallo Nerds, bitte kommen! Es ist eine Weile her, dass wir uns gemeldet haben. Mit neun Drehbüchern auf über 800 Seiten. fast zwei Jahre dauernden

Dreharbeiten, Tausenden visuellen Effekten und einer im Vergleich zu

den vorherigen Staffeln fast doppelten Laufzeit stellte uns „Stranger

Things 4″ vor die bisher größten Herausforderungen und war gleichzeitig die bereicherndste Erfahrung überhaupt. Alle Beteiligten sind unglaublich stolz auf das Ergebnis und wir können es kaum erwarten, dass auch ihr es endlich zu sehen bekommt. Angesichts der beispiellosen Länge, und damit ihr so schnell wie möglich in den Genuss kommt, wird die 4. Staffel in zwei Ausgaben veröffentlicht. Die erste Ausgabe kommt am 27. Mai heraus und die zweite Ausqabe erscheint fünf Wochen später am 1. Juli Das sind die guten Neuigkeiten: Die neue Staffel steht in den Startlöchern und sie ist größer denn je. Sie ist aber auch der Anfang vom Ende. Vor sieben Jahren haben wir den gesamten Handlungsbogen für „Stranger Things” ausgearbeitet. Damals haben wir vorausgesagt, dass sich die Geschichte über vier bis fünf Staffeln erstrecken würde. Sie stellte sich als zu umfangreich für vier heraus, aber wie ihr bald selbst sehen werdet – wir bewegen uns jetzt mit Riesenschritten auf das Finale zu. Die 4. Staffel wird die vorletzte und die 5. Staffel die letzte sein Es gibt in der Welt von „Stranger Things” noch viele aufregende

Geschichten zu erzählen: neue Rätsel, neue Abenteuer, neue

unerwartete Helden. Aber zunächst hoffen wir, dass ihr mit dabei

seid, wenn wir diese Geschichte über ein mächtiges Mädchen namens Elf

und ihre mutigen Freunde, einen gebrochenen Polizeichef und eine wild

entschlossene Mutter, eine Kleinstadt namens Hawkins und eine als

„die andere Seite” bekannte andere Dimension zum Abschluss bringen

Wir sind wie immer sehr dankbar für eure Geduld und Unterstützung. Ende der Durchsage, Matt und Ross Duffer

