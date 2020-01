Subaru: Ab Mitte der 2030er nur noch elektrische Autos

Subaru gilt aktuell nicht unbedingt als Vorreiter, wenn es um elektrische Autos geht, doch diese Woche gab man dennoch bekannt, dass sich das ändern soll. Ab Mitte 2030 will Subaru nur noch elektrische Autos verkaufen.

Ein Zeitraum von 15 Jahren ist jetzt aber nicht unbedingt die mutigste Ansage eines Autoherstellers, außerdem spricht Subaru von elektrischen Autos, was in der Regel auch Hybrid-Modelle einschließt. Und es ist unklar, wie groß der Anteil der Hybrid-Modelle und der reinen Elektroautos sein soll.

Bis 2030 soll der weltweite Anteil der verkauften Modelle mit einem E-Motor bei knapp 40 Prozent liegen, in den Jahren danach werden reine Benziner aus dem Programm genommen berichtet Reuters. Der Weg dorthin wird jedoch nicht leicht sein, vor allem in den kommenden Jahren, so der Chef von Subaru.

Subaru sieht E-Mobilität noch kritisch

Wie das WSJ berichtet, sieht Subaru das Thema „E-Mobilität” aktuell kritisch. Auf der einen Seite stehen die immer strengeren Vorgaben (zum Beispiel in China und Europa), auf der anderen Seite sei die Nachfrage nach E-Modellen einfach noch nicht groß. Eigentlich verkauft nur Tesla erfolgreich Elektroautos.

Doch der Schritt musste irgendwann kommen und daher plant man nun einen rein elektrischen SUV, der zusammen mit Toyota entwickelt wird. Außerdem wird man auf die Hybrid-Technologie von Toyota zugreifen und weitere Hybrid-Modelle planen, die neuen Modelle sollen aber „eindeutig” Subaru-Modelle werden.

