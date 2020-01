Foxconn und Fiat Chrysler bauen gemeinsam Elektroautos in China

In China ist mit der Partnerschaft zwischen Foxconn und Fiat Chrysler ein neuer Player am Markt entstanden. Die beiden Giganten wollen im ersten Quartal 2020 ein Joint-Venture gründen, bei dem jeder die Hälfte besitzt. Zusammen will man Elektroautos bauen – zunächst für China, später auch für den Weltmarkt.

Foxconn gehört zu den größten Fertigungsbetrieben für elektronische Produkte weltweit, viele werden Foxconn unter anderem vom Apple iPhone kennen. Doch Foxconn will weg vom Image des günstigen Produzenten, Gründer Terry Gou will das Unternehmen zu einer eigenen Marke aufbauen.

In China werden neue Elektroautos geplant und gebaut, die aktuelle Regelung sieht nicht vor, dass die Produktpalette von Fiat Chrysler elektrifiziert wird. Bei Foxconn war man schon vorher in diesem Bereich aktiv, doch das ist der größte Einsteig in einen vermutlich bald boomenden Automarkt.

