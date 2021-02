Zum Super Bowl: Saturn streicht 48 Stunden lang die Mehrwertsteuer

In der Nacht von Sonntag auf Montag findet der Super Bowl statt. Im Rahmen dieses Sportevents streicht Saturn die Mehrwertsteuer für 48 Stunden.

Anlässlich des großen Endspiels der National Football League der USA gibt es beim Einkauf im Saturn Onlineshop zwei Tage lang den Betrag der Mehrwertsteuer „geschenkt“. Die Aktion startet bereits am Sonntag, den 7. Februar 2021, um 10 Uhr und endet am Dienstag, den 9. Februar 2021, um 9:59 Uhr. Card-Kunden erhalten am Sonntag schon ab 8 Uhr den Rabatt.

-->

Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,96 Prozent des jeweiligen Kaufpreises und wird mit dem entsprechenden Anteil auch auf Artikel mit sieben Prozent Mehrwertsteuer gewährt. In der Tat sind bei der aktuellen Aktion wieder ein paar gute Preise erzielbar, aber einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf dennoch bemühen.

Saturn schließt einige Marken von Aktion aus

Zu den Artikeln und Dienstleistungen, die von der Aktion ausgeschlossen sind, zählen Produkte unter anderem der Marken Dyson, Apple, Sonos, Tchibo, Blink sowie einige Modelle des Microsoft Surface, Download-/Content-/GamingCards, Geschenkkarten, Prepaid-services/-karten, Bücher, E-Books, Zusatzgarantien, Lieferservice, Vermietung der Produkte, Verträge mit Drittanbietern, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel sowie Tchibo Cafissimo Kapseln.

Außerdem sind in diesem Zeitraum Onlinebestellungen mit Marktabholung und -bezahlung ebenfalls von der Aktion ausgeschlossen. Eine Abgabe ist zudem nur in haushaltsüblichen Mengen möglich, die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Versandkosten fallen für Aktionsartikel nicht an, sobald der Bestellwert über 59 Euro liegt.

Zur Aktion bei Saturn →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->