Super Nintendo World in den USA wird erst 2025 die Pforten öffnen

Universal und Nintendo haben eine Reihe von Freizeitparks geplant, die als „Super Nintendo World“ bekannt sein sollen. Der erste Park sollte eigentlich schon 2020 in Japan und pünktlich zu den olympischen Sommerspielen öffnen. Wir alle wissen, wie 2020 ablief und somit wurde die Öffnung immer wieder verschoben.

Kurz nach Japan sollte eigentlich auch ein Park in den USA, und zwar in Orlando folgen. Doch statt 2023 wird dieser jetzt erst 2025 öffnen und wurde mal eben um zwei volle Jahre verschoben. Wer also nicht nach Japan reisen und auf den Park in Orlando warten wollte, der wird sich jetzt noch etwas länger gedulden müssen.

-->

-->