Sygic GPS Navigation: 4 Add-Ons zum Sparpreis

Wer die Sygic GPS Navigation nutzt und Interesse an den Premiumfunktionen hat, für den gibt es heute eine Erinnerung auf eine aktuell laufende Aktion.

Die Sygic-Entwickler haben aktuell nicht nur eine Rabattaktion laufen, bei der es um die 80 Prozent Preisnachlass auf verschiedene Sygic Premiumfunktionen gibt, sondern bieten auch 4 Add-Ons zum Sparpreis an.

-->

So kann man das Head-up Display, die Real View Navigation, die Dashcam sowie das Cockpit in einem Paket mit 75 % Rabatt erwerben also für einmalig 9,99 Euro. Das Produkt ist Teil der App und per In-App-Kauf (Menü → Sygic Store) erhältlich. Das Add-On-Paket ist zudem eine lebenslange Lizenz ohne wiederkehrende Zahlungen.

Die Sommer-Rabattaktion und auch das reduzierte Add-On-Bundle sind nur noch an diesem Wochenende, also bis zum 2. August 2020 zu haben. Sygic ruft immer wieder mal solche Aktionen in Leben, sodass man stets abwarten sollte, bevor man zuschlägt.

Anker Elektronik-Deals gestartet Anker, ein Hersteller von Elektronik-Produkten, hat heute neue Elektronik-Deals gestartet. Die Rabatte sind dabei wie üblich bei Amazon zu haben. Derartige Rabattaktionen kommen bei Anker immer wieder vor und definieren im Grunde bereits die Standard-Preise für Anker-Produkte. Es gibt meines…27. Juli 2020 JETZT LESEN →

-->