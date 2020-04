Sygic GPS Navigation startet Oster-Rabattaktion

Wer die Sygic GPS Navigation nutzt und Interesse an den Premiumfunktionen hat, der sollte nun weiterlesen. Aktuell läuft nämlich eine Oster-Rabattaktion.

Die Entwickler haben aktuell eine Rabattaktion gestartet, bei der es um die 80 Prozent Preisnachlass auf verschiedene Sygic Premiumfunktionen gibt. Das Ganze soll nur über die Ostertage der Fall sein, also bis zum 13. April 2020. Sygic ruft immer wieder mal solche Aktionen in Leben, sodass man stets abwarten sollte, bevor man zuschlägt.

So kann man sich auch an diesem Wochenende Offline-Karten, Verkehrsinformationen und mehr deutlich günstiger als üblich sichern. Premium Europa mit 51 Offline-Karten bekommt man so zum Beispiel für 8,99 Euro. Aber auch Europa-Karten + Traffic und die Welt-Karten + Traffic sind derzeit erheblich im Preis reduziert.

Zudem sind auch einige Add-ons wie das Head-up Display oder die Real View Navigation wieder zum reduzierten Preis (3,99 Euro; 60 Prozent Rabatt) zu haben.

