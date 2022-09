T Phone: Deutsche Telekom bringt eigene 5G-Smartphones auf den Markt

Die Deutsche Telekom bringt zwei eigene 5G-Smartphones auf den Markt: das T Phone und T Phone Pro. Diese wurden zusammen mit Google entwickelt und sollen neue Kunden über den Preis locken.

Der Gerätepreis der 5G-fähigen T Phone und T Phone Pro beginnt bei 199 € bzw. 249 €, die Preise variieren je nach Land. Außerdem soll es Tarifbündelungen mit dem T Phone und dem T Phone Pro „ab 1 € pro Monat“ geben.

Die beiden Android-Smartphones sollen im Oktober dieses Jahres in neun europäischen Märkten eingeführt (in Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Österreich, Polen, Rumänien, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn) und sollen ab Anfang 2023 auch in Deutschland erhältlich sein.

Die Modelle verfügen über 6,82 Zoll (17,32 cm) bzw. 6,52 Zoll (16,56 cm) große HD+-Bildschirme, vergleichsweise starke Akkus, eine 15-Watt-Schnellladeoption, 4 bzw. 6 GB Arbeitsspeicher, 3 bzw. 4 Kameras, einen „Magenta-Fingerabdrucksensor“ und natürlich 5G. Die Eckdaten seht ihr nachfolgend. Sobald es mehr Details zum Marktstart in Deutschland gibt, melden wir uns natürlich zu Wort.

