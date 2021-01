Tales of Dunk and Egg: HBO plant Game of Thrones-Ableger

Es war klar, dass nach dem großen Finale von Game of Thrones noch nicht Schluss ist und HBO die Marke weiter nutzen möchte. Die Haupt-Story endete zwar mit der letzten Staffel, doch es sind diverse Ableger für die nächsten Jahre geplant.

Serie für Ser Duncan und Aegon V Targaryen

Einer davon wird „Tales of Dunk and Egg“ sein und wie Variety exklusiv berichtet, befindet sich die Serie jetzt in der Planungsphase. Es sind mehrere Folgen geplant, die jeweils eine gute Stunde lang sind und die Vorlage ist erneut ein Buch.

Die Geschichte spielt jedoch 90 Jahre vor Game of Thrones und handelt von Ser Duncan the Tall (Dunk) und Aegon V Targaryen (Egg). Es gibt drei Geschichten, die im Buch „A Knight of the Seven Kingdoms“ (u.a. diese hier) zu finden sind.

HBO wollte das noch nicht kommentieren, doch die Quellen von Variety sind gut (und manchmal ist da vielleicht auch die Marketingabteilung im Spiel). Es wäre die zweite GoT-Serie, kommendes Jahr werden wir House of the Dragon sehen.

Game of Thrones kein Erfolgsgarant mehr

Das Finale von Game of Thrones wurde mit gemischten Gefühlen aufgenommen und die letzte Staffel ist die mit großem Abstand am schlechtesten bewertete Staffel auf IMDb. Die letzte Folge kommt auf gerade Mal 4 Punkte (von 10).

Die Produzenten haben die Serie kurz vor dem Ende also etwas gegen die Wand gefahren und daher wird sich zeigen, ob die geplanten Spin-offs an den Erfolg von Game of Thrones anknüpfen können. Ich bin da ehrlich gesagt etwas skeptisch.

