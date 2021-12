TECHNIFANT: Audio-Player für Kinder mit sattem Rabatt zu haben

Der TECHNIFANT ist ein Audio-Player für Kinder des deutschen Unternehmens TechniSat. Aktuell läuft eine Rabattaktion.

Der akkubetriebene TECHNIFANT funktioniert ohne Erstinstallation, ohne die Einbindung in ein Netzwerk und ohne Abo-Modell. Er kann Lieder und Hörspiele über Bluetooth oder lokal von einem „Hütchen“ abspielen. Wird ein Hütchen abgesetzt, merkt sich der TECHNIFANT die Stelle und spielt beim Aufsetzen genau da weiter.

-->

Ein wenig erinnert das von der Idee her an andere Kinderlautsprecher, allerdings in diesem Fall eben komplett ohne Cloud-Abgleich. Ich hatte das Gerät bereits im Test und war recht angetan davon.

Ab sofort und bis zum 9. Januar 2022 ist der TECHNIFANT mit 31 Prozent Rabatt zu haben. TechniSat dreht also etwas an der Preisschraube und senkt den Preis von 99 Euro (UVP) auf 69 Euro. Ein Kostenpunkt, der grade in der Weihnachtssaison durchaus attraktiv ist, zumal auch ein 10 Euro Gutschein für digitale Inhalte enthalten ist.

TECHNIFANT bei Amazon →

TECHNIFANT im Herstellervideo

TECHNIFANT: Kinder-Audio-Player mit Hütchen ausprobiert Der TECHNIFANT ist ein Audio-Player für Kinder des deutschen Unternehmens TechniSat. Ich konnte das Gerät zusammen mit dem jüngsten Familienmitglied in den letzten Wochen ausprobieren. Audio-Player für Kinder gibt es bereits einige. Die Modelle, welche den Markt dominieren, haben eine…16. November 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->