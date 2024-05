Telekom enthüllt neue MagentaTV One

Die Telekom bringt ab dem 7. Mai 2024 die zweite Generation der TV-Box MagentaTV One auf den Markt.

Diese bietet Zugriff auf über 150 Sender in HD, Streaming-Dienste und Mediatheken sowie zahlreiche Apps über den Google Play Store. Auch Funktionen wie Timeshift, Restart und 7-Tage Replay sind an Bord, und je nach Tarif können bis zu 100 Stunden TV-Aufzeichnungen in der Cloud gespeichert werden.

Die neue Fernbedienung verfügt über leuchtende Tasten und bietet schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen wie TV-Programm, Lieblings-Apps und den Magenta Sprachassistenten.

Die neue MagentaTV One wird zum gleichen Preis wie die Vorgängerversion angeboten, sowohl als monatliches Abo als auch zum einmaligen Kaufpreis. Das Datenblatt findet ihr hier (PDF).

Zu Telekom MagentaTV →

Übrigens: MagentaTV ist der einzige Anbieter, der alle EM Spiele 2024 live übertragen wird. Fünf Partien exklusiv, darunter die entscheidenden Spiele in der deutschen Gruppe und ein Achtelfinale.

