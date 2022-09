Telekom ist bereit für Cell Broadcast

Die Telekom hat verkündet, man sei startbereit für den Testbetrieb von Cell Broadcast. Das Unternehmen hat seine Vorbereitungen demnach planmäßig abgeschlossen.

Die Technik sollte für den ursprünglichen Warntag-Termin am 8. September fertig sein. Die Telekom hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen erfolgreich Probe-Meldungen an Smartphones im Bundesgebiet gesendet.

Cell Broadcast ist keine SMS, wird aber landläufig dennoch als „Warn-SMS“ bezeichnet. Damit weiß einfach jeder, was gemeint ist. Mithilfe der Cell-Broadcast-Technologie können alle Mobilfunktelefone, die in einer Mobilfunkzelle eingebucht sind, eine Warnung per Textnachricht erhalten. Diese „durchbricht“ auch den Stumm-Modus des Endgeräts.

Im Rahmen des Warntags am 8. Dezember 2022 (um 11:00 Uhr aktivieren die beteiligten Behörden und Einsatzkräfte zeitgleich unterschiedliche Warnmittel) soll der Warnkanal Cell Broadcast erstmalig getestet werden. Dazu soll eine Testwarnmeldung bundesweit versendet werden.

