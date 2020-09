Telekom MagentaEINS Plus: Festnetz und Mobilfunk in einem Vertrag

Die Telekom hat heute das neue Angebot MagentaEINS Plus vorgestellt. Der Tarif beinhaltet Festnetz und Mobilfunk in einem Vertrag.

Mit MagentaEINS Plus bietet die Telekom einen Vertrag für alle Leistungen zu Hause und unterwegs. Das Angebot stellt dem Kunden ein deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen für den heimischen Internet-Anschluss und das mobile Surfen inklusive 5G zur Verfügung.

Kunden von MagentaEINS Plus erhalten zu Hause und unterwegs wahlweise eine Internet-Flat mit bis zu 100 oder bis zu 250 MBit/s. EU-Roaming inklusive der Schweiz ist ebenso enthalten wie ein Gigabyte außerhalb der EU. Wer sich für den Tarif entscheidet, kann zudem weitere Community-Mitglieder einladen.

Die Community Card von MagentaEINS Plus enthält eine Mobilfunk-Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. Zusätzlich lassen sich weitere kostenlose Vorteile an die Community vergeben: Damit erhält auch das Community-Mitglied deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen im Telekom Mobilfunknetz sowie 1 GB Datenvolumen für die Nutzung außerhalb der EU.

MagentaEINS Plus ist außerdem laut der Telekom das erste Telekom-Produkt dieser Art, das ohne Mindestvertragslaufzeit abgeschlossen werden kann.

MagentaEINS Plus ab sofort online buchbar

Der neue Tarif ist ab heute ausschließlich online für ausgewählte Bestands- und Neukunden buchbar. Das Angebot soll mit Kundenfeedback stetig weiterentwickelt werden und zukünftig für mehr Kunden zur Verfügung stehen. Wann das der Fall sein wird, ist noch unklar. Weitere Vertriebswege wie Telekom-Shops und Handel sollen zudem schrittweise zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

MagentaEINS Plus: Tarife und Angebote im Überblick

MagentaEINS Plus mit deutschlandweit unbegrenztem Highspeed-Volumen zu Hause und mobil inklusive 5G, Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming inklusive der Schweiz und 1 GB zum Surfen außerhalb der EU gibt es in zwei Tarifen:

MagentaEINS Plus S mit bis zu 100 MBit/s im Download und bis zu 40 Mbit/s im Upload, für 80 Euro monatlich , ohne Mindestvertragslaufzeit.

mit bis zu 100 MBit/s im Download und bis zu 40 Mbit/s im Upload, , ohne Mindestvertragslaufzeit. MagentaEINS Plus M bietet bis zu 250 MBit/s im Download und bis zu 40 MBit/s im Upload, für 90 Euro monatlich, ohne Mindestvertragslaufzeit.

Bei Bedarf kann bei beiden Tarifen kostenlos Zuhause-Telefonie und das Sicherheitspaket aktiviert werden.

Der „Community-Vorteil“ ist kostenlos für bis zu vier Community Cards und vier Data Cards aktivierbar. Die maximale Geschwindigkeit der Community entspricht dem jeweiligen MagentaEINS Plus Tarif. Neben dem deutschlandweit unbegrenzten Highspeed-Volumen sind 1 GB Datenvolumen Basiskonnektivität außerhalb der EU enthalten.

Die Community Card beinhaltet für 25 Euro monatlich eine Telefonie-Flatrate für zu Hause und unterwegs, mit 5 GB Highspeed-Datenvolumen inklusive 5G sowie EU-Roaming inklusive der Schweiz.

beinhaltet für 25 Euro monatlich eine Telefonie-Flatrate für zu Hause und unterwegs, mit 5 GB Highspeed-Datenvolumen inklusive 5G sowie EU-Roaming inklusive der Schweiz. Die Data Card für monatliche 10 Euro beinhaltet 5 GB mobiles Highspeed-Datenvolumen inklusive 5G für die Nutzung auf Tablet oder Laptop.

für monatliche 10 Euro beinhaltet 5 GB mobiles Highspeed-Datenvolumen inklusive 5G für die Nutzung auf Tablet oder Laptop. Die Connect Card für IOT-Anwendungen wie Smart Watches kostet 5 Euro im Monat.

für IOT-Anwendungen wie Smart Watches kostet 5 Euro im Monat. Der Teens-Vorteil ist kostenlos aktivierbar für Nutzer unter 18 Jahren. Die Community Card mit Teens-Vorteil kostet statt monatlich 25 Euro nur 10 Euro. Der Teens-Vorteil ist bei Bedarf auch mit dem Community-Vorteil kombinierbar.

Alle Details und „Sternchentexte“ zu MagentaEINS Plus findet ihr bei der Telekom. Ist der neue Tarif für euch interessant?

Zu Telekom MagentaEINS Plus →

