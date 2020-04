Telekom verkauft OnePlus „Blind Box“

OnePlus wird kommende Woche ein neues Flaggschiff vorstellen, das OnePlus 8 Pro steht an. Und wie gestern bekannt wurde, gibt es eine kleine Aktion mit der Telekom.

Wer sich sicher ist, dass er das neue OnePlus 8 Pro möchte, immerhin sind die meisten Details sowieso schon bekannt, der kann es blind vorbestellen. Bei der Telekom gibt es ab sofort eine „Blind Box“, die bereits ab dem 15. April ausgeliefert werden soll.

OnePlus Blind Box kostet 1099 Euro

Welche Version vom OnePlus 8 Pro bekommt man? Welche Farbe wird es sein? Diese Fragen werden nicht beantwortet, aber der Inhalt der Box soll den Wert (UVP: 1099 Euro) übersteigen. Wir wissen aber auch nicht, welche Gadgets im Inhalt dabei sind.

Man kauft also die Katze im Sack. Die Aktion geht bis zum 7. April, sollte der Vorrat aber vorher ausverkauft sein, sind keine weiteren Boxen geplant. Aktuell kann man die Box nur mit einem Vertrag der Telekom in den Warenkorb legen, aber gestern klang es so, als ob die Box auch ohne Vertrag für 1099 Euro bei der Telekom angeboten wird.

Der Vorverkauf der OnePlus Blind Box soll laut OnePlus um 10:30 Uhr starten, die Aktion ist aber bereits online. Womöglich wird später noch eine Option folgen, bei der man das OnePlus 8 Pro auch ohne den Vertrag bei der Telekom bekommt.

