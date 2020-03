1099 Euro: OnePlus und Telekom bieten exklusive Box an

OnePlus bestätigte gestern das Event für den 14. April und startet heute direkt mit dem Marketing für das OnePlus 8 Pro. Und zwar hat man mit der Telekom eine exklusive Box zusammengestellt, die man bereits ab morgen für 1099 Euro bestellen kann.

OnePlus „Blind Box“ wird am 15. April verschickt

Käufer der „Blind Box“ wissen nicht, was in der Box steckt, aber sie werden zu den ersten gehören, die das neue Gerät in der Hand halten. Die Box wird bereits ab dem 15. April ausgeliefert, vermutlich ist der Marktstart also in der gleichen Woche.

Laut OnePlus gibt es speziell für „Nutzer ausgesuchte Gadgets“ mit in der Box und der „der Gesamtwert (soll) weit über dem UVP“ liegen. OnePlus und die Telekom bieten die Box (auch mit Tarif) bis zum 7. April an, allerdings nur solange der Vorrat reicht.

Da lädt nun natürlich auch ein bisschen zum Spekulieren ein und damit sollte klar sein: Mehr als 1000 Euro wird das OnePlus 8 Pro nicht kosten. 999 Euro schließe ich damit eigentlich auch aus. Das OnePlus 7T Pro startet bei 769 Euro, daher werfe ich für das kleinste OnePlus 8 Pro einfach mal eine UVP von 799 Euro in den Raum.

PS: Die Telekom war 2019 der erste Netzbetreiber in Deutschland, der OnePlus im Portfolio aufnahm. Mal schauen, ob wir 2020 noch O2 und Vodafone sehen werden.

OnePlus 8 Pro: Die Spezifikationen

6,78 Zoll OLED-Display mit QHD+ und 120 Hz

Snapdragon 865 mit 5G-Modem

8 oder 12 GB Arbeitsspeicher

128 oder 256 GB UFS 3.0-Speicher

Hauptkamera: 48 + 48 + 8 + 5 MP

Frontkamera: 16 MP

Akku: 4510 mAh

Laden: 30 Watt mit Kabel und kabellos

IP68-Zertifizierung

Farben: Schwarz, Grün und Blau

