Tesla bietet Pool neben Supercharger an

Tesla hat von Anfang an erkannt, dass man bei einem Elektroauto auch hier und da ein bisschen Entertainment benötigt, wenn man mal eine längere Strecke fährt und an einem Supercharger steht. Bisher lag der Fokus eher auf Unterhaltung im Auto, auch wenn es an immer mehr Orten auch Dinge wie Restaurants und Co. gibt.

Erster Tesla Pool im Hilden

Neu ist aber ein Pool, den man ab Donnerstag am Supercharger in Hilden nutzen kann. Dort findet man übrigens auch Schnelllader von anderen Anbietern, der Pool scheint auch nicht exklusiv für Tesla-Kunden zu sein, er hat nur ein Tesla-Logo.

Der Pool ist aber immer nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet und nur von 14 bis 19 Uhr. Wer sich also am Nachmittag in der Hitze kurz abkühlen möchte, der kann in Zukunft eine Badehose und ein Handtuch in den Kofferraum werfen.

Lustige Idee, wäre mir für die kurze Zeit von oft nur 15 bis 20 Minuten aber dann doch etwas zu stressig. Aber warum nicht ausprobieren, vielleicht kommt es bei dem ein oder anderen Kunden gut an, man darf auch gerne mal experimentieren.

