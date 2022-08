BYD: Der „Tesla-Killer“ kommt noch 2022 nach Deutschland

Wir haben hier immer wieder über den BYD Seal berichtet, eine spannende Elektro-Limousine, die von BYD gerne als Alternative für das Tesla Model 3 vermarktet wird. Und es hatte auch einen guten Grund, warum wir BYD so intensiv verfolgt haben.

BYD startet noch 2022 in Deutschland

Es hat sich schon angedeutet, dass man in Europa angreifen möchte, man ist sogar genau genommen schon hier vertreten. Doch jetzt stehen zwei neue Märkte an, in denen BYD (was übrigens für Build Your Dreams steht) noch in diesem Jahr startet.

Neben Schweden wird man auch in Deutschland angreifen, man hat sich für die Hedin Mobility Group als Partner entschieden. Hier kümmern man sich um ein Netz für Händler, die Verkäufe und den Support. Kennt ihr nicht? Muss man auch nicht, das Unternehmen hält sich im Hintergrund auf und hat sich darauf spezialisiert.

Mercedes, Ford, Renault und Co. nutzen auch gerne das Wissen von Hedin.

BYD möchte schon im Oktober mit den ersten Verkäufen starten und die ersten Einheiten werden dann in Q4 in Schweden und Deutschland ausgeliefert. Man hat bisher aber noch keine konkreten Angaben zu den kommenden Elektroautos, zu den Preisen und Co. gemacht. Diese muss man jetzt aber zeitnah nachreichen.

Immerhin geht es schon in ca. zwei Monaten in Deutschland richtig los.

BYD ist ein sehr großes Unternehmen

BYD sollte man übrigens nicht unterschätzen, in China gehört die Marke zu den größten Produzenten für Autos und man ist laut Wikipedia auch der weltweit größte Produzent von Akkumulatoren. In diesem Jahr hat man bereits über 640.000 Autos verkauft. BYD ist also kein Underdog, man wird hier kräftig mitmischen können.

In den kommenden Wochen möchte BYD erste „Pionier-Stores“ in den wichtigsten Städten in Deutschland eröffnen, dort wird man dann einige Modelle erleben und womöglich auch fahren können. Eine deutsche Webseite kommt noch im August.

Ich bin sehr gespannt, sehe diesen Schritt aber natürlich auch kritisch, denn BYD ist für die deutschen Automobilhersteller in meinen Augen gefährlicher als Tesla. Das mit der Produktion ist hier kein Problem und BYD kann gute Preise anbieten.

Doch für uns als Kunden ist das gut, denn Konkurrenz belebt das Geschäft und die bekommen die alten Automobilhersteller aus Europa jetzt. Ich finde den BYD Seal sehr interessant, mit dem richtigen Preis sicher eine gute Elektro-Limousine.

