Tesla und die Pläne für ein kompaktes Elektroauto

Tesla plant ein kompaktes und preiswertes Elektroauto. Das ist mittlerweile offiziell, auch wenn noch alle Details ausstehen. Es soll ein „normales“ Elektroauto werden, aber das war nicht immer den Plan, denn Elon Musk wollte ein Risiko eingehen.

Elon Musk träumt von einem Robotaxi

Als die Pläne für dieses Elektroauto aufkamen, da war seine Vision ein kompaktes „Robotaxi“ ohne Spiegel und Lenkrad, welches autonom fahren kann. Gegenüber Managern gab es auch immer wieder an, dass er die Verantwortung übernimmt.

Es gab laut Axios viele Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten, aber Elon Musk hielt relativ lange daran fest. Die Meinung änderte sich sogar erst Ende 2022, als ihm in einem Meeting im September klar wurde, dass es beide Autos benötigt.

Falls Tesla weiterhin so extrem wachsen möchte, dann benötigt es auch ein ganz normales Elektroauto in dieser Preisklasse. Gleichzeitig kann das dann aber auch die Grundlage für das Robotaxi sein, beide können das gleiche Tesla-Werk nutzen.

Ein sehr kompakter Tesla Cybertruck

Seit dem steht das kompakte Elektroauto mit einer neuen Plattform-Generation im Fokus und die ersten Designentwürfe zeigen wohl sowas wie einen kompakten Cybertruck. Das Design soll jedenfalls ähnlich aufgebaut und sehr kantig sein.

Elon Musk wurde wohl im Februar 2023 überzeugt, als er die Entwürfe in einem Tesla-Designstudio sah, die beiden Elektroautos sollen wie Autos aus der Zukunft aussehen. Das zeigt aber auch, dass wir uns noch ganz am Anfang befinden.

Möglicher Preis für so ein Elektroauto

Das kompakte Elektroauto von Tesla dürfte nicht vor 2025 auf den Markt kommen und wird vielleicht auch nicht vorher gezeigt. Und es stellt sich auch die Frage, ob das anvisierte Ziel von 25.000 Dollar erreicht werden kann – vermutlich nicht direkt.

Tesla warb auch gerne mit einem Elektroauto für 35.000 Dollar beim Model 3, aber es war lange Zeit ein Elektroauto für über 50.000 Dollar und auch heute ist es noch ein Elektroauto für über 40.000 Dollar. Ich vermute, dass dieses Modell in dieser Preiskategorie startet und mit der Zeit in Richtung 30.000 Dollar geht, mehr nicht.

Doch 2025 dürfte ein spannendes Jahr für kompakte und günstige Elektroautos werden, denn nicht nur Tesla arbeitet daran, auch bei Volkswagen, Stellantis und Co. stehen entsprechende Projekte an. Die Konkurrenz ist also dieses Mal auf den Schritt von Tesla vorbereitet, das wird definitiv nicht so leicht wie beim Model 3.

