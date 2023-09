Peugeot E-3008: So sieht das neue Elektroauto aus

Der Peugeot E-3008 ist ein sehr wichtiger Schritt für Peugeot und Stellantis, denn man kommt endlich mit einer Elektro-Plattform auf den Markt und baut bald keine Verbrenner mehr um. Und der elektrische 3008 nutzt bereits die erste Plattform.

Die ersten Details zu STLA Medium gab es schon im Sommer und die Premiere des Peugeot E-3008 ist für den 12. September vorgesehen. Nach einer ersten Preview des Innenraums hat Peugeot jetzt aber auch das Elektroauto selbst vorgestellt.

Im Beitrag sehr ihr also die offiziellen Bilder des Peugeot E-3008, der in exakt 24 Stunden (12:30 Uhr am Dienstag) mit allen Details enthüllt wird. Technische Details gibt es heute keine, darauf wird vermutlich morgen der Fokus von Stellantis liegen.

Ich bin wirklich gespannt auf die neuen Plattform-Elektroautos von Stellantis und einen Vergleich mit der MEB-Plattform der Volkswagen AG. Optisch kein schlechtes Auto – finde ich jedenfalls. Peugeot hat sich positiv entwickelt, gefällt mir ganz gut.

Volkswagen zeigt Performance-Elektroauto mit über 500 PS Die Performance-Modelle der MEB-Plattform haben weiterhin nicht die Leistung der Konkurrenz, auch wenn Volkswagen gerade erst bei den GTX-Modellen zwei Modelle aufgefrischt hat. Doch was ist mit dieser Plattform überhaupt […]11. September 2023 JETZT LESEN →

-->