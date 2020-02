Tomorrow Zero: Nachhaltiges Banking-Angebot startet Premium-Konto

Das nachhaltige Banking-Angebot Tomorrow hat aktuell mit „Tomorrow Zero“ ein Premium-Konto gestartet.

Für 15 Euro pro Monat kann das neue Kontomodell ab sofort gebucht werden. Im Gegenzug wird der durchschnittliche CO2-Fußabdruck des Nutzers jeden Monat ausgeglichen. Außerdem können Nutzer mit Tomorrow Zero unbegrenzt weltweit kostenlos Bargeld abheben und unbegrenzt viele Pockets (Unterkonten) anlegen. Die beiden Kontomodelle können hier vergleichen werden.

Tomorrow nutzt die Banking-Infrastruktur der solarisBank und bietet ein mobiles Girokonto mit „nachhaltiger“ Visa-Debitkarte an. Kundeneinlagen finanzieren bei Tomorrow erneuerbare Energien, Bio-Landwirtschaft, Mikrokredite und mehr.

Das Fintech will in diesem Jahr in weitere europäische Märkte expandieren. Weitere geplante Schritte von Tomorrow lassen sich hier einsehen. Auch Apple Pay, Google Pay, ein Basiskonto, eine Kooperation mit Barzahlen oder Fond-Anlagen werden dort erwähnt.

