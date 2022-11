Toyota Prius 2023: Der Plug-In-Hybrid-Bestseller wird neu aufgelegt

Toyota würde ich als einen der Pioniere der Elektromobilität bezeichnen, jedenfalls mit Blick auf die Hybride-Technologie. Der Prius hat 1997 den Markt verändert und man war ähnlich wie BMW (mit dem i3) ein Vorreiter. Mittlerweile liegt der Fokus auf den rein elektrischen Modellen und da holt Toyota momentan (etwas langsam) auf.

Neuer Toyota Prius für 2023 angekündigt

Doch der Prius wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen und daher gibt es jetzt eine Neuauflage, die komplett überarbeitet wurde. Sie basiert auf einer neuen Version der TNGA-Plattform von Toyota und der neue Prius kommt im Sommer 2023 nach Deutschland – wir haben bisher allerdings noch keinen Preis für euch.

Es gibt jetzt einen neuen Antrieb mit 164 kW (223 PS) und Toyota setzt dabei auf einen 111 kW (148 PS) starken Verbrenner, der von einem 120 kW (160 PS) starken Elektromotor unterstützt wird. In Kombination ist der Elektromotor gedrosselt.

Unter der Rückbank gibt es jetzt einen 13,6 kWh großen Akku und Toyota spricht von einer 50 Prozent höheren Reichweite – nennt aber keinen Wert. Der aktuelle Prius kommt 63 km weit, wir könnten also an den 100 km Reichweite knacken.

Darüber hinaus gibt es eine ganz neue Optik und es ist der erste Prius, den ich nicht mehr hässlich finde. Auch der Innenraum wurde überarbeitet und wirkt jetzt deutlich moderner. Eine rein elektrische Version des Prius ist aber nicht geplant.

Laut Toyota „markiert“ der neue Prius den „nächsten Schritt in die Klimaneutralität“ und ja, wenn man kaum Elektroautos hat, dann setzt man darauf. Ich wette, dass der Fokus kommendes Jahr auf dem Prius liegen wird, um den CO2-Wert der Flotte zu reduzieren. Einen neuen Prius hätte ich mir aber als Elektroauto gewünscht.

Der Name Prius stand mal für einen Pionier in der Automobilbranche und jetzt steht diese Bezeichnung für mich nur noch für eine alte Technologie, die man am Leben hält, weil Toyota so ein Modell noch nicht lukrativ als Elektroauto bauen kann.

