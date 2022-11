Audi bekommt ein neues Logo

Audi hat vor ein paar Tagen den Q8 e-tron präsentiert und mit dem neuen Elektro-Flaggschiff gibt es auch ein neues Logo. Wobei neu bei alten Marken ja immer so eine Sache ist, denn man darf ein Logo nicht komplett bei der Optik verändern.

Den Schritt zu einem flachen Logo ging Audi schon vor ein paar Jahren, wie man selbst sagt, mit der Digitalisierung. Jetzt trennt man sich von der Chrom-Optik und setzt auf ein Logo aus Schwarz und Weiß. Audi-Designer Georgi erklärt es so:

Unser Logo am Fahrzeug setzt sich aus drei Komponenten zusammen und wird konsequent chromfrei und kontrastreich in Weiß und Schwarz gehalten. Das markante Weiß wird durchgehend in einen schwarzen Glaskörper schwebend eingebettet und erhält somit eine noch größere Strahlkraft. Durch die optische Aufhellung durch das Weiß erhalten die Ringe eine flach wirkende, hochwertige Anmutung, die im Detail jedoch weiterhin dreidimensional erscheint.