Unitymedia sucht FRITZ!OS-Tester für FRITZ!Box 6490 Cable

Unitymedia sucht FRITZ!OS-Tester für die FRITZ!Box 6490 Cable. Das Vodafone-Unternehmen führt gemeinsam mit AVM bald die nächste FRITZ!OS-Version ein und will nun wissen, wie die Beta-Version der Firmware bei den Nutzern läuft. Deshalb lädt man Unitymedia-Kunden dazu ein, die neue Beta-Version der Firmware zu testen.

Unitymedia sucht demnach etwa 1500 Kunden, welche die Beta-Version der neuen Firmware für die FRITZ!Box 6490 Cable prüfen und gemeinsam mit Unitymedia und AVM weiterentwickeln. Das geht aber wirklich nur für Unitymedia-Kunden (in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg) und nicht für Vodafone-Kunden.

Wer mitmachen möchte, muss du folgende Voraussetzungen erfüllen:

Unitymedia beschreibt den Anlauf des Tests wie folgt:

Anmelden für deine Teilnahme am Test kannst du dich bis zum 26.01.2020 auf der Plattform von Passbrains. Dort findest du noch einmal alle Informationen zum Test, der am 29.01.2020 startet. Unitymedia installiert in der Nacht die Beta-Firmware auf deiner Box. […]

Deine Erfahrungen mit diesen Neuerungen und der Performance der neuen FRITZ!OS-Version teilst du direkt mit AVM. Dafür wird dir auf der Website von AVM ein Formular zur Verfügung gestellt. Den Link dazu findest du im internen Bereich der Passbrains Plattform.

Ist der Test beendet, erhältst du die offizielle Firmware.