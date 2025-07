Elon Musk passt seine KI seiner Sichtweise an

Der Fokus von Elon Musk ist in den letzten Jahren natürlich auch auf die künstliche Intelligenz gewandert, wie bei vielen großen Tech-Persönlichkeiten in den USA. Der Dienst von Elon Musk nennt sich Grok und ist beispielsweise direkt bei X integriert.

Doch die KI entwickelt sich immer wieder in eine Richtung, die Elon Musk nicht so sehr zusagt und wurde daher schon mehrmals „gepatcht“. Mittlerweile gibt man sogar offen zu, dass die Sichtweise von Grok jetzt „politisch falsch“ sein soll.

Die klassischen Medien sind für Elon Musk der Feind und Kritik an ihm oder seinen Unternehmen ist nicht gewünscht. Allerdings greift Grok, wie viele KI-Modelle, auf klassische Medien als Quelle zurück. Und die aktuelle Entwicklung geht sogar so weit, dass sie antisemitische Aussagen trifft, so The Verge, was zu Musk passt.

Elon Musk ist schon häufiger mit solchen Aussagen aufgefallen und Grok zweifelte vor ein paar Wochen sogar den Holocaust an. Grok wird im Moment immer weiter angepasst, bis die Sichtweise zu der des Chefs passt. Die Manipulation, die Musk anderen Medien vorwirft, findet bei xAI (Unternehmen hinter Grok) selbst statt.

