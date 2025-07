Lamborghini verschiebt ein wichtiges Elektroauto

Man merkt, dass viele Luxus- und Sportwagen-Marken bei Elektroautos derzeit ein bisschen auf die Bremse drücken und auch Lamborghini ist sich mittlerweile nicht mehr so sicher. Der kommende Urus wird doch noch nicht vollelektrisch fahren.

Das wichtigste Auto der Marke bleibt vorerst ein Plug-in-Hybrid und kommt erst Mitte des kommenden Jahrzehnts als reines Elektroauto, so der Chef bei Autocar. Eigentlich war schon für dieses Jahrzehnt (2029) ein Elektro-Urus vorgesehen.

Die VW-Marke reizt das Verbrenner-Aus in der EU also bis zum Ende (2035) aus und auch der erste Elektro-Lambo kommt bekanntlich etwas später. Es wird also so langsam doch Zeit, dass Hybride bei CO₂-Regelungen strenger eingestuft werden.

-->