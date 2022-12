Valve kündigt viele Winter-Angebote bei Steam an

Falls ihr euch aktuell nach einem Spiel für die Feiertage bei Steam umschaut, dann wartet noch ein paar Tage, denn diese Woche startet der Winter Sale. Laut Valve geht es am 22. Dezember los und die Aktion endet dann erst am 3. Januar 2023.

Eine konkrete Liste haben wir noch nicht, aber in einem Werbevideo zeigt Valve ein paar Spiele, die dann mit Sicherheit auch bei der Aktion dabei sind. Und ganz am Ende sieht man einige Spiele in einer Übersicht, vermutlich auch eine Preview.

Als Besitzer eines Steam Decks, der die PlayStation-Spiele abgehakt hat, werde ich mir diesem Winter Sale genau anschauen. Da gibt es einige Spiele, die ich mal auf dem Steam Deck spielen möchte und ein paar davon sind sogar im Video zu sehen.

