Kommentar: Das Steam Deck wurde dieses Jahr meine mobile PlayStation

Die Nintendo Switch ist gut und ich spiele weiterhin gerne damit, aber sie ist bei der Hardware für mich an ihrer Grenze. Vielleicht sogar schon darüber. Moderne Spiele gibt es nicht mehr und wenn, dann meistens in einer eher schlechtem Umsetzung.

Dieser Eindruck hat sich in diesem Jahr verstärkt, denn ich habe mir im Sommer ein Steam Deck zugelegt und wollte das einfach mal testen. Ich war offen, ob ich es ein paar Wochen teste und verkaufe, aber irgendwie bleib es dann doch im Haushalt.

Video: Das Steam Deck als neue PlayStation Portable

Das liegt in erster Linie daran, dass Sony mittlerweile fast alle PlayStation-Spiele für den PC veröffentlicht und für das Steam Deck zum Start optimiert. Und so kommt es, dass ich in diesem Jahr große Blockbuster wie Spider-Man, Uncharted 4 und Sackboy mobil auf einem Handheld gespielt habe – und das in echt guter Qualität.

Aus zeitlichen Gründen kam ich noch gar nicht dazu, weitere Spiele zu testen, die ich ausprobieren wollte, aber im Herbst und Winter hat sich das Steam Deck bei mir tatsächlich zur neuen PlayStation Portable oder PlayStation Vita entwickelt, als die es gerne bezeichnet wird. Man bekommt PS5-Spiele mobil in sehr guter Qualität.

Das Steam Deck ist allerdings noch nicht perfekt, denn es ist recht groß und diese Spiele fordern den Handheld meistens heraus. Man muss damit leben, dass der Akku nicht ewig hält, das Steam Deck warm wird und der Lüfter oft durchgehend kämpft. Dafür kann man aber eben das normale Uncharted 4 unterwegs zocken.

Zugegeben, ich würde einen großen Blockbuster wie The Last of Us Part 1 (was ja kommendes Jahr für den PC erscheint) nicht das erste Mal auf dem Steam Deck spielen und erleben wollen. Da darf gerne ein großer Mini-LED-TV mit Soundbar herhalten. Doch es beeindruckt mich, dass sowas mittlerweile gut möglich ist.

Mal schauen, wohin die Reise des Steam Decks geht. Valve hat eine große Zukunft geplant und ein etwas kompakteres Gehäuse, noch bessere Hardware oder ein OLED-Display wären Dinge, die ich mir wünschen würde. Der Erfolg der Switch und des Steam Decks wirken wie ein Comeback der Handhelds und das gefällt mir.

Ich bin mit einem Game Boy und Tetris aufgewachsen und es ist beeindruckend zu sehen, wie sich die Technik bei Handhelds weiterentwickelt hat. Schade, dass Sony die PlayStation Vita eingestellt hat, aber am Ende auch egal. Besser als das Steam Deck wäre ein Nachfolger vermutlich auch nicht und das weiß sicher auch Sony.

Das kommende Jahr wird spannend, denn es kommen viele Handhelds mit Android an Bord (Qualcomm erleichtert es den Anbietern mit einem Hardware-Baukasten) und Cloud-Gaming bietet neue Möglichkeiten. Das Steam Deck wird mich sicher weiterhin begleiten und die PlayStation-Spiele spielen dabei eine wichtige Rolle.

