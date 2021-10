VanMoof V: Ein „Hyperbike“ für Ende 2022

Die große Ankündigung von VanMoof, die diese Woche stattfand, nennt sich V. Das ist ein neuer Buchstabe für die Marke und auch ein komplett neues Modell. Das E-Bike soll nämlich das erste „Hyperbike“ werden – kommt jedoch erst Ende 2022.

Was bedeutet das? VanMoof spricht von einem High-Speed E-Bike und geht davon aus, dass diese Art der Fortbewegung in Städten eine extrem große Rolle bis 2025 spielen wird. Das Highlight: Eine Vollfederung und Geschwindigkeit von 50 km/h.

-->

Mehr gibt es aktuell eigentlich nicht zu sagen, denn die Details will man jetzt nach und nach mitteilen. Dinge wie Kick Lock und Co., die man von VanMoof kennt, sind dabei. Allerdings soll das VanMoof V auch komplett neue Features einführen.

Was mich überrascht hat: Es gibt bereit einen Preis. VanMoof geht von 3498 Euro aus, spricht aber noch von „voraussichtlich“. Der Preis kann sich also ändern. Wer Interesse hat, der kann sich auf der VanMoof-Webseite in die Warteliste eintragen.

E-Scooter: Mobilitätswende auf Sparflamme Nachdem die Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr Mitte 2019 in Kraft getreten ist, sind über zwei Jahre vergangen. Eine Mobilitätswende hat sich dadurch nicht ergeben – oder? Seit über zwei Jahren darf man in Deutschland zugelassene und…11. Oktober 2021 JETZT LESEN →

-->