Verkaufsverbot: Das sagen Oppo und OnePlus

Das Verkaufsverbot von Oppo und OnePlus ist seit dieser Woche aktiv und die zwei BBK-Marken dürften ab sofort keine Smartphones mehr bewerbe und verkaufen.

Nokia hat für ein Verkaufsverbot gesorgt und bisher ist unklar, wie BBK das lösen möchte. Deutschland ist nicht der wichtigste Markt für diese beiden Marken, auch wenn man betont hat, dass man den Markt nicht verlässt und die anderen Produkte weiterhin anbieten möchte. Außerdem soll der Support auch weitergeführt werden.

Wir haben mal bei Oppo und OnePlus nachgefragt und ein Statement erhalten, das von Oppo wurde bereits von der deutschen Pressestelle übersetzt, bei OnePlus ist es noch die globale Version. Wobei sich die zwei Marken hier abgesprochen haben.

OnePlus diligently complies with the laws and regulations in all markets where we operate. As a leading technology brand, we recognize the importance of intellectual property in driving innovation and highly value fair access to essential patents. Nokia’s demand for an unreasonably high fee is detrimental to this effect.

We are actively working with the relevant parties to resolve the ongoing legal matter. While sales and marketing of the relevant products are on hold, OnePlus remains committed to the German market and will continue our operations. Meanwhile, OnePlus users in Germany can continue to enjoy our products and related services such as regular software updates and our after-sales service as before.