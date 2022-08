Oppo und OnePlus: Verkaufsverbot in Deutschland aktiv

Wer die Webseite von Oppo besucht, der wird sich wundern, denn ab sofort findet man dort keine Smartphones mehr. Und wer bei OnePlus vorbeischaut, der wird das ebenfalls feststellen, hier sind alle Smartphones von der Seite verschwunden.

Nokia erwirkt Verkaufsverbot in Deutschland

Das liegt an einem Rechtsstreit zwischen Oppo und Nokia, den Oppo am Freitag verlor. Oppo und OnePlus dürften ab sofort keine Smartphones vertreiben und vermarkten. Bei Amazon findet man noch Modelle von Oppo und auch OnePlus (wie in anderen Online Shops), aber das sind Restbestände, die bald weg sind.

Gegenüber der Wirtschaftswoche hat sich Oppo schon letzte Woche geäußert und verraten, dass man sich nicht komplett aus Deutschland zurückzieht. Man spricht von „bestimmten Produkten“, die Kopfhörer und andere Gadgets sind noch da:

Abgesehen davon, dass wir den Verkauf und die Vermarktung von bestimmten Produkten aussetzen, wird Oppo den Betrieb in Deutschland fortsetzen.

Oppo-Nutzer (und OnePlus-Nutzer) könnten jetzt vielleicht etwas Panik bekommen und da gibt es eine klare Ansage auf der Webseite von Oppo, der Support bleibt:

Ja, du kannst deine OPPO Produkte weiterhin uneingeschränkt nutzen, auf den Support zugreifen und du erhältst selbstverständlich auch alle zukünftigen Updates.

Nokia geht gegen komplette BBK-Gruppe vor

Wie geht es weiter? Nun, neben Oppo und OnePlus klagt Nokia auch gegen Vivo, eine weitere Marke von BBK. Hier könnte, wie auch bei Realme, ebenfalls bald ein Verkaufsverbot anstehen. So kurz vor dem Weihnachtsgeschäft ist das tragisch.

Für die chinesischen Marken ist Deutschland nicht der wichtigste Markt, aber es ist ein Kernmarkt in Europa. Dennoch wäre es nicht ausgeschlossen, dass man sich davon verabschiedet, jedenfalls mit Smartphones, denn wir stehen nicht im Fokus.

Nokia klagt übrigens auch in Frankreich, Spanien, Großbritannien, Finnland, Schweden und den Niederlanden. Aktuell ist die Lage nur kritisch, aber noch nicht dramatisch. Mal schauen, wie die anderen Gerichte entscheiden, das ist noch offen.

Fände ich schade, denn BBK macht nach dem „Aus“ von Huawei ordentlich Druck im Highend-Bereich und ohne diese Marken würden Samsung, Apple und Xiaomi ein starker Konkurrent wegbrechen. Wir werden die Entwicklung hier verfolgen.

