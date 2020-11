Visa Debit: DKB und Comdirect in Kürze dabei

Visa hat aktuell über die Entwicklungen beim Bezahlen und bei der Kartenausgabe informiert. Unter anderem kündigte man neue Partner für Visa Debit an.

In Deutschland hat sich der Anteil der kontaktlosen Visa Transaktionen im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozent erhöht. Und auch die Visa Debit, also eine Visa, die direkt mit dem Girokonto verrechnet wird, ist nun bei immer mehr Banken zu haben. Sie kann online, kontaktlos und mobil am Point of Sale sowie beim Bezahlen per App verwendet werden.

-->

Verschiedene Banken und Fintechs bieten bereits Visa Debit an, dazu gehören unter anderem die ING, Consorsbank, tomorrow, finom, Kontist, Penta und Vivid Money. Mit dem Zahlungsdienst Samsung Pay kam im Oktober außerdem die erste virtuelle Visa Debit Karte auf den deutschen Markt, die mit nahezu jedem deutschen Bankkonto verknüpft werden kann.

Visa Debit: Comdirect und DKB starten bald

Vor Kurzem hat zudem die Comdirect im Rahmen der Partnerschaft mit o2 bereits mit der Ausgabe einer Visa Debit Karte für das o2 Banking Konto begonnen. Im Laufe der nächsten Monate soll Visa Debit auch für Neu- und Bestandskunden der Comdirect angeboten werden.

Im nächsten Jahr sollen die Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft (DKB) und „weitere Bankpartner“ folgen. Zudem bringt auch „Finanzguru“ in den nächsten Monaten eine Visa Debit Karte auf den Markt.

Als erster Bankpartner in Deutschland startet die HypoVereinsbank heute mit der Ausgabe einer „nachhaltigen Visa“ Debit Karte. Die Bank stellt durch entsprechende Ausgleichszahlungen gemeinsam mit Visa und der gemeinnützigen Organisation „Klima ohne Grenzen“ die Online-Einkäufe ihrer Kunden mit der HVB Visa Debit Karte CO2-neutral.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

Amazon VISA wieder mit 50 Euro Startgutschrift Ab sofort und bis zum 8. Dezember 2020 erhalten berechtigte Prime-Mitglieder wieder mal 50 Euro Startgutschrift für einen genehmigten Erstantrag für die Amazon VISA Karte. Auch wer keine Prime-Mitgliedschaft gebucht hat, erhält aktuell immerhin 40 Euro Guthaben. Berechtigte Prime-Mitglieder bekommen…19. November 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->