Krypto-Pockets: Vivid startet Investieren in Kryptowährungen

Vivid Money, eine Finanzplattform fürs Banking, Sparen sowie Investieren, ist seit Juni 2020 in Deutschland am Start. Nun startet man das provisionsfreie Investieren in Kryptowährungen.

Vivid gibt heute den Launch von Krypto-Pockets in Deutschland bekannt. Diese dienen als Ergänzung der Investment-Funktion. Die neue Funktion ermöglicht es Usern, in „zehn der wichtigsten Kryptowährungen“ zu investieren – und dies bereits ab 0,01 Euro. Das neue Angebot steht allen Usern zum Launch kosten- und provisionsfrei zur Verfügung.

Zum Start erhalten die Nutzer Zugang zu den Kryptowährungen Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Algorand, BAT, Cardano, Chainlink, EOS, Litecoin und NEM. Nach Frankreich und Spanien steht der provisionsfreie Krypto-Handel nun auch Vivid-Usern in Deutschland zur Verfügung und soll außerdem in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden.

Um mit dem Investieren starten zu können, eröffnen Kund:innen ganz einfach über ihr registriertes Vivid-Konto ein Krypto-Pocket. Dabei können Kund:innen mit dem kostenlosen Standard-Konto als auch dem Prime-Konto für 9,90 Euro pro Monat provisionsfrei in Währungen wie BTC, ETH oder LTC investieren. Gleich nach Erstellung eines Krypto-Pockets, haben Vivid-Nutzer:innen Zugriff auf das gesamte verfügbare Krypto-Angebot inklusive Beschreibungen, historischer Marktdaten und aktueller Kauf- und Verkaufspreise jeder Währung. Anleger:innen können die Kurse der Währungen in Echtzeit verfolgen und darauf aufbauend ihre nächsten Investitionsschritte planen.

Wer Vivid kostenfrei und mit etwas Startguthaben ausprobieren möchte: Mit dem Kunden-Referal-Programm gibt es 20 Euro Bonus für neue Kunden bei Vivid Money.

