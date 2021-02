Vivid startet mit Investment-Funktion

Vivid Money, eine Finanzplattform fürs Banking, Sparen sowie Investieren, ist seit Juni 2020 in Deutschland am Start und zuletzt mit Apple Pay sowie die Shared Pockets gestartet. Nun legt man mit einer Investment-Funktion nach.

Vivid bietet seit heute auch Usern in Deutschland die Möglichkeit, Geld vom Main-Pocket in US-amerikanische sowie europäische Aktien zu investieren. Die User können dabei in über 1.000 Aktien und ETFs investieren – laut Vivid „unbegrenzt oft und ohne Provisionen“.

Die Investment-Funktion wird in Partnerschaft mit dem in Deutschland ansässigen Finanzdienstleistungsinstitut CM-Equity AG angeboten. Die CM-Equity AG ist der zentrale Kontrahent für jeden Handel und ist für dessen Ausführung verantwortlich. Über die CM-Equity AG investieren KundInnen in eine Aktie oder börsengehandelten ETF. Mit dem Feature der Teilaktien-Investments können Vivid-KundInnen ab 0,01 Euro in Aktien und ETFs investieren.

Nach acht Monaten hat Vivid außerdem den Meilenstein mit über 100.000 Usern in Deutschland, Frankreich und Spanien erreicht. Weiterhin gibt es mindestens 20 Euro Bonus für neu geworbene Kunden bei Vivid Money.

